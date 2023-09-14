Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова планирует выступить на летнем чемпионате России по биатлону

Кристина Резцова планирует выступить на летнем чемпионате России по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что российская биатлонистка Кристина Резцова намерена принять участие в летнем чемпионате России — 2023.

«Непривычно видеть Кристину Резцову в гражданском. Фото с мужем Иваном Анисимовым и исполнительным директором СБР Александром Паком сделано вчера в Тюмени. Самочувствие Кристины в порядке, планирует стартовать на ЛЧР», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Аверьянова.

Фото: телеграм-канал Сергея Аверьянова

Напомним, в сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В марте текущего года спортсменка родила вторую дочь, которую назвали Полиной. Первая дочь Резцовой и Анисимова, Александра, появилась на свет в феврале 2021 года.

Летний чемпионат России по биатлону пройдёт с 16 по 19 сентября в Тюмени.

Материалы по теме
Фото
«Всем видны щёки и второй подбородок?» Кристина Резцова выложила первое фото с тренировки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android