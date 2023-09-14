Кристина Резцова планирует выступить на летнем чемпионате России по биатлону

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что российская биатлонистка Кристина Резцова намерена принять участие в летнем чемпионате России — 2023.

«Непривычно видеть Кристину Резцову в гражданском. Фото с мужем Иваном Анисимовым и исполнительным директором СБР Александром Паком сделано вчера в Тюмени. Самочувствие Кристины в порядке, планирует стартовать на ЛЧР», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Аверьянова.

Фото: телеграм-канал Сергея Аверьянова

Напомним, в сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В марте текущего года спортсменка родила вторую дочь, которую назвали Полиной. Первая дочь Резцовой и Анисимова, Александра, появилась на свет в феврале 2021 года.

Летний чемпионат России по биатлону пройдёт с 16 по 19 сентября в Тюмени.