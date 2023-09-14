Евгения Буртасова объяснила, почему пропустит чемпионат России по летнему биатлону

Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Евгения Буртасова сообщила, что пропустит чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени, так как не успела полностью восстановиться после болезни.

Ранее в сезоне Буртасова не соревновалась на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Я не в Тюмени, я сейчас дома. Где то полтора месяца назад я заболела, всё это плавно перетекло в острую инфекцию верхних дыхательных путей, поэтому пришлось очень долго лечиться, капаться антибиотиками. Только сейчас начинаю чуть чуть тренироваться, но ещё продолжаю восстановление.

Делаю базовые, силовые тренировки. Катаюсь, восстанавливаюсь. Как говорит тренер, надо из меня выгнать все антибиотики (смеётся).

Сейчас окончательно поправлю здоровье и начну тренироваться с группой. По плану у нас сбор в Новосибирске, затем вкатка на Семинском. После чего спускаемся и погнали по этапам. Дальше будем отталкиваться от здоровья, потому что и сейчас никто не ожидал, что так произойдёт», — приводит слова Буртасовой «Матч ТВ».