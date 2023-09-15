Кристина Резцова: надеюсь, хватит сил пробежать все гонки на летнем чемпионате России
Поделиться
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о подготовке к сезону после рождения дочери.
«Я соскучилась по болельщикам и по гонкам. Планирую выступать. Надеюсь, что мне хватит сил пробежать все три гонки, но пока начнём со спринта, а дальше посмотрим. Не знаю, как оценить своё состояние, потому что усиленно тренируюсь не так долго, так как в этот раз я родила почти на два месяца позже. Из-за этого пришлось немного сдвинуть подготовку. Я не форсировала подготовку, так что гонки покажут, как я готова», — сказала Резцова в видео, опубликованном в соцсетях Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, Резцова родила вторую дочь в марте текущего года. Летний чемпионат России по биатлону пройдёт с 16 по 19 сентября в Тюмени.
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
12:30
- 14 сентября 2023
-
20:13
-
11:16
-
00:52
-
00:15
- 13 сентября 2023
-
13:01
-
12:52
-
12:37
- 12 сентября 2023
-
16:19
-
00:16
- 10 сентября 2023
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
13:34
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:44
-
11:53
-
11:33
-
10:35
- 9 сентября 2023
-
16:07
-
15:27
-
15:22
-
14:33
-
12:46
-
12:29
Партнерский контент