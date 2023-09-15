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Кристина Резцова: надеюсь, хватит сил пробежать все гонки на летнем чемпионате России

Кристина Резцова: надеюсь, хватит сил пробежать все гонки на летнем чемпионате России
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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о подготовке к сезону после рождения дочери.

«Я соскучилась по болельщикам и по гонкам. Планирую выступать. Надеюсь, что мне хватит сил пробежать все три гонки, но пока начнём со спринта, а дальше посмотрим. Не знаю, как оценить своё состояние, потому что усиленно тренируюсь не так долго, так как в этот раз я родила почти на два месяца позже. Из-за этого пришлось немного сдвинуть подготовку. Я не форсировала подготовку, так что гонки покажут, как я готова», — сказала Резцова в видео, опубликованном в соцсетях Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, Резцова родила вторую дочь в марте текущего года. Летний чемпионат России по биатлону пройдёт с 16 по 19 сентября в Тюмени.

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