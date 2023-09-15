Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги первого этапа Кубка Содружества, завершившегося в Сочи на прошлой неделе. На этом этапе — летнем — спортсмены выступали на лыжероллерах.
«В прошлом году у Кубка Содружества было даже два летних этапа, а не один. Но тогда их в общей сложности было шесть. Теперь, поскольку в календаре добавилась Спартакиада сильнейших спортсменов России, количество этапов Кубка Содружества сократили до четырёх.
О том, что в Сочи прошли полноценные соревнования, свидетельствует уровень участников — там стартовали почти все сильнейшие. Другое дело, что кто-то готовился к соревнованиям целенаправленно, а кто-то рассматривал их как часть подготовки к чемпионату России в Тюмени или уже к зимним стартам.
Каждый расставляет собственные приоритеты по сезону. Существует понятие «форсировать подготовку». Иногда спортсмены опасаются слишком быстро набирать форму. Пока лишь самое начало сезона, так что выводы по форме у спортсменов делать рано. Оценивать будем по результатам главных стартов: предстоящей в феврале в Златоусте Спартакиады сильнейших и мартовского чемпионата России в Тюмени. На других соревнованиях спортсмены всё-таки в большей степени оттачивают своё мастерство, хотя называть их проходящими неправильно.
Корректировки в выступлениях на лыжах и лыжероллерах небольшие. Более того, лыжероллеры уравнивают техническую составляющую, поскольку качество хода на лыжах зависит от их подготовки», — приводит слова Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.
Далее биатлонисты выступят на чемпионате России. Соревнования пройдут с 16 по 19 сентября в Тюмени.
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