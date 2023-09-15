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Расписание летнего чемпионата России по биатлону — 2023 в Тюмени

Расписание летнего чемпионата России по биатлону — 2023 в Тюмени
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С 16 по 19 сентября в Тюмени пройдёт летний чемпионат России по биатлону — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Расписание летнего чемпионата России по биатлону — 2023

16 сентября (суббота)

  • 9:00 мск — спринт, мужчины
  • 12:00 мск — спринт, женщины

17 сентября (воскресенье)

  • 9:00 мск — эстафета, мужчины
  • 12:00 мск — эстафета, женщины

19 сентября (вторник)

  • 9:00 мск — индивидуальная гонка, мужчины
  • 12:00 мск — индивидуальная гонка, женщины

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Кристина Резцова, в марте текущего года родившая вторую дочь, планирует выступить на летнем чемпионате России. Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Евгения Буртасова пропустит этот турнир, так как восстанавливается после болезни.

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