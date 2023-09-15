Расписание летнего чемпионата России по биатлону — 2023 в Тюмени

С 16 по 19 сентября в Тюмени пройдёт летний чемпионат России по биатлону — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Расписание летнего чемпионата России по биатлону — 2023

16 сентября (суббота)

9:00 мск — спринт, мужчины

12:00 мск — спринт, женщины

17 сентября (воскресенье)

9:00 мск — эстафета, мужчины

12:00 мск — эстафета, женщины

19 сентября (вторник)

9:00 мск — индивидуальная гонка, мужчины

12:00 мск — индивидуальная гонка, женщины

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Кристина Резцова, в марте текущего года родившая вторую дочь, планирует выступить на летнем чемпионате России. Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Евгения Буртасова пропустит этот турнир, так как восстанавливается после болезни.