Расписание летнего чемпионата России по биатлону — 2023 в Тюмени
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С 16 по 19 сентября в Тюмени пройдёт летний чемпионат России по биатлону — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.
Расписание летнего чемпионата России по биатлону — 2023
16 сентября (суббота)
- 9:00 мск — спринт, мужчины
- 12:00 мск — спринт, женщины
17 сентября (воскресенье)
- 9:00 мск — эстафета, мужчины
- 12:00 мск — эстафета, женщины
19 сентября (вторник)
- 9:00 мск — индивидуальная гонка, мужчины
- 12:00 мск — индивидуальная гонка, женщины
Ранее стало известно, что российская биатлонистка Кристина Резцова, в марте текущего года родившая вторую дочь, планирует выступить на летнем чемпионате России. Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Евгения Буртасова пропустит этот турнир, так как восстанавливается после болезни.
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