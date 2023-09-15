Пак: всех зрителей, которые доберутся до «Жемчужины Сибири», пустят на трибуну

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал ситуацию с допуском болельщиков на летний чемпионат России — 2023, который стартует завтра, 16 сентября, в Тюмени.

«Мы были на постоянной связи с Евгением Хроминым. Все прекрасно знают, что такое ремонт в России, особенно на таких объектах, где могут выскочить дополнительные дефекты. В результате мы достигли соглашения о том, что всех зрителей, которые доберутся до «Жемчужины Сибири», пустят на трибуну. Огромное спасибо Тюменской области, что пошли навстречу нашей просьбе о болельщиках. Это серьёзная вещь в плане безопасности, но мы пришли к компромиссу», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.