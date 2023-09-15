Виктория Сливко: привыкла к статусу лидера. Меня не удивляют результаты начала сезона

Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023, рассказала о своём отношении к статусу лидера в российском женском биатлоне.

«Нормально отношусь к статусу лидера. В прошлом сезоне получалось выступать стабильно. Я привыкла к этому статусу. Меня не удивляют результаты начала нынешнего сезона. Я очень много работаю, стараюсь совершенствоваться и в стрельбе, и в лыжном ходе», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Сливко стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи, а также заняла второе место в спринте и стала бронзовым призёром масс-старта.