Виктория Сливко: привыкла к статусу лидера. Меня не удивляют результаты начала сезона
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Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023, рассказала о своём отношении к статусу лидера в российском женском биатлоне.
«Нормально отношусь к статусу лидера. В прошлом сезоне получалось выступать стабильно. Я привыкла к этому статусу. Меня не удивляют результаты начала нынешнего сезона. Я очень много работаю, стараюсь совершенствоваться и в стрельбе, и в лыжном ходе», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, Сливко стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи, а также заняла второе место в спринте и стала бронзовым призёром масс-старта.
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