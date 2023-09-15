Александр Поварницын: спринт на летнем ЧР-2023 пропущу, не восстановился после болезни

Российский биатлонист Александр Поварницын сообщил о том, что пропустит спринтерскую гонку на летнем чемпионате России по биатлону, несмотря на то что он включён в стартовый протокол.

«По возвращении из Сочи я заболел, до сих пор не восстановился. Первые дни вообще в маске ходил, боялся кого-то заразить, но болезнь без температуры протекала. Поберегу силы на эстафету», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, летний чемпионат России по биатлону — 2023 начнётся завтра, 16 сентября. Ранее стало известно, что российская биатлонистка Кристина Резцова, в марте текущего года родившая вторую дочь, планирует выступить на летнем чемпионате России. Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Евгения Буртасова пропустит этот турнир, так как восстанавливается после болезни.