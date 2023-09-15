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Александр Поварницын поделился ожиданиями от мужской эстафеты на летнем ЧР-2023

Александр Поварницын поделился ожиданиями от мужской эстафеты на летнем ЧР-2023
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Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о фаворитах мужской эстафеты на летнем чемпионате России по биатлону — 2023 в Тюмени.

«Сейчас рано раздавать медали. Из соперников прежде всего выделил бы команду Ханты-Мансийска, Ямало-Ненецкого автономного округа, которая очень сильно укрепилась, ну и Московская область. Не знаю про Башкортостан, там очень сильные ребята, но Алексей Петров, который раньше выступал в этой команде, завершил карьеру, и им предстоит искать четвёртое звено. Команда из Башкирии была очень слаженной, каждый отдавал себя до конца, это и помогало им показывать высокие результаты. Они и как спортсмены друзья, и в жизни друзья. Друг за друга горой», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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