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Василий Томшин не выступит в спринте на летнем чемпионате России из-за простуды

Василий Томшин не выступит в спринте на летнем чемпионате России из-за простуды
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Тренер Сергей Башкиров сообщил, что российский биатлонист Василий Томшин не выступит в спринте на летнем чемпионате России по биатлону — 2023 в Тюмени из-за простуды.

«Василий Томшин не примет участия в спринте. Немножко простыл», — передаёт слова Башкирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, ранее Томшин пропустил масс-старт на первом этапе Кубка Содружества в Сочи после провального выступления в гонке преследования (28-е место).

Мужская спринтерская гонка проходит в эти минуты в Тюмени. Также сегодня, 16 сентября состоится женский спринт. Начало гонки — в 12:00 мск. Летний чемпионат России по биатлону — 2023 продлится до 19 сентября. Помимо спринтов, спортсмены на соревнованиях пройдут эстафеты и индивидуальные гонки.

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