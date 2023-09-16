Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России по биатлону, Латыпов — второй

Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России по биатлону, Латыпов — второй
Аудио-версия:
Комментарии

В Тюмени начался летний чемпионат России по биатлону — 2023. Сегодня, 16 сентября, прошла мужская спринтерская гонка, победу в которой одержал представитель ХМАО-Югры Пётр Пащенко.

Биатлонист не допустил промахов и преодолел дистанцию за 24.39,0. Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, выступающий за Республику Башкортостан, который допустил промах на лёжке и отстал от лидера на 2,3 секунды. Третьим стал ещё один представитель Башкортостана — Антон Бабиков.

Биатлон. Летний чемпионат России, Тюмень.
10 км, спринт. Мужчины

1. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — 24.39,0 (0 промахов).
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 2,3 секунды (1).
3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +21,1 (0).

Летний биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Роллеры - Спринт 10 км
16 сентября 2023, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Пётр Пащенко
ХМАО-Югра
24:39.0
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+2.3
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+21.1
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android