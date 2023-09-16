Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России по биатлону, Латыпов — второй

В Тюмени начался летний чемпионат России по биатлону — 2023. Сегодня, 16 сентября, прошла мужская спринтерская гонка, победу в которой одержал представитель ХМАО-Югры Пётр Пащенко.

Биатлонист не допустил промахов и преодолел дистанцию за 24.39,0. Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, выступающий за Республику Башкортостан, который допустил промах на лёжке и отстал от лидера на 2,3 секунды. Третьим стал ещё один представитель Башкортостана — Антон Бабиков.

Биатлон. Летний чемпионат России, Тюмень.

10 км, спринт. Мужчины

1. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — 24.39,0 (0 промахов).

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 2,3 секунды (1).

3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +21,1 (0).