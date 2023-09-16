Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России по биатлону, Латыпов — второй
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В Тюмени начался летний чемпионат России по биатлону — 2023. Сегодня, 16 сентября, прошла мужская спринтерская гонка, победу в которой одержал представитель ХМАО-Югры Пётр Пащенко.
Биатлонист не допустил промахов и преодолел дистанцию за 24.39,0. Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, выступающий за Республику Башкортостан, который допустил промах на лёжке и отстал от лидера на 2,3 секунды. Третьим стал ещё один представитель Башкортостана — Антон Бабиков.
Биатлон. Летний чемпионат России, Тюмень.
10 км, спринт. Мужчины
1. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — 24.39,0 (0 промахов).
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 2,3 секунды (1).
3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +21,1 (0).
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