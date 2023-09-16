Бабиков — о 3-м месте в спринте: так крейсерски потерпел поражение, не удалось справиться

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринте на летнем чемпионате России по биатлону. Спортсмен стал третьим.

«Для меня спринт всегда сложно складывается, особенно когда это первая гонка. Не идеальное самочувствие, но грех жаловаться. Главное, что со стрельбой справился. Так крейсерски потерпел поражение, не удалось справиться, но это нормально.

Я ещё на первом и втором круге понимал, что ребята идут быстрее, но там ладно, важнее стрельба. А вот на последнем круге надо было включаться. Пащенко тоже не смог включиться? У Пащенко другие максимальные скорости, он со своей задачей справился. Это нормально. У всех пока непредсказуемые кондиции.

На что рассчитывал до гонки? Конечно, я думал о результатах. Думал, что смогу попасть в шестёрку, даже если будет плохое самочувствие. С хорошей стрельбой в шестёрку в любом случае надо было заезжать. А когда стрельнул ноль, понял, что тройку будет обидно упустить. Понятно, что там есть Латыпов, Пащенко, Серохвостов, но за тройку надо было бороться.

Сожалеть не о чем. Гонка прошла, все живы, здоровы, разговаривать можем. Побегу в Тюмени всю программу», — сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.