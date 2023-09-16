Пётр Пащенко прокомментировал победу в спринте на летнем чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал победу в спринте на летнем чемпионате России.
«Я доволен гонкой, доволен работой на огневом рубеже, безусловно. Недоволен последним кругом, потому что сберёгся на первой части и рассчитывал мощно отработать концовку, но просто не смог заставить себя. Надо, видимо, поработать с мотивационной частью (улыбается). Думаю, физически я был в порядке, а не хватило чего-то ментального.
В том году по неким причинам я не смог выйти на свою максимальную дистанционную скорость. А в этом сезоне мы всё сделали для того, чтобы эти моменты убрать. Так что я в этом сезоне хочу подготовиться так, чтобы на отдельных этапах в дни самых главных стартов я мог бы конкурировать с нашими ведущими спортсменами по скорости. Сегодня в этом смысле гонка удалась, поскольку Эдуард не смог отыграть у меня один штрафной круг. Таким результатом я доволен. И если по сезону у меня будет получаться держать такую скорость по отношению к лидерам, то это будет успехом», — передаёт слова Пащенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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