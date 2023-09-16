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Серохвостов — о провале в спринте на ЧР: в голове крутилась мысль сойти с гонки

Серохвостов — о провале в спринте на ЧР: в голове крутилась мысль сойти с гонки
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал 25-е место в спринте на летнем чемпионате России – 2023, который проходит в Тюмени.

«Я в июле очень сильно переболел. Наверное, это самая серьёзная болезнь, которая у меня была, — какое-то сильное отравление. Меня с Семинского перевала экстренно спускали в новосибирскую больницу. Я там полежал дней десять, меня там прокачали антибиотиками, и после этого я сам не свой. Могу сказать, что в июне я был на две головы сильнее, чем сейчас. Восстановление тяжёлое, долго отхожу. Думаю, что к январю я уже буду в форме.

Промахи? Иногда бывает такое, что общее состояние тяжёлое и стреляется тяжело, — так на Олимпиаде было. А тут я просто сам допустил ошибки. Ветра вообще не было, штиль, но тяжело сконцентрироваться, когда в голове крутится мысль о том, чтобы с гонки сойти. Был вариант не бежать, и я думал: как же тяжело, зачем я вышел. Но перебарывал себя, пусть и с трудом.

Хоть я сегодня и показал отвратительный результат для своего уровня, я рад, что сегодня вышел, простартовался, хоть один раз за лето. Прошлым летом я же вообще не стартовал, и там зимой в первых гонках было просто страшно. А тут уже простартовалася, и зимой буду выходить, зная, как остальные бегут по сравнению со мной.

Какие планы? Индивидуальную гонку я не бегу, а по эстафете — решим с тренером. Дальше я остаюсь тут с Истоминым и Норицыным, потом по домам дней на десять, и дальше на сборы с командой», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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