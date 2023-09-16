Гореева: спринтом довольна. Один промах на сегодняшний день — хорошо для меня

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала своё выступление в спринте на летнем чемпионате России — 2023. Спортсменка занимает текущее второе место.
«Гонкой довольна, но за мной стартовало ещё 30 человек, пока рано радоваться. Один штраф на сегодняшний день — хорошо для меня. Долго не могла отдышаться? Да, скорее всего, пошла уже реакклиматизация. В принципе, состояние хорошее, но не могу отдышаться и надышаться кислородом. Возможно, это вызвано соревнованиями в Сочи.
Высокая скорость? Спринт достаточно быстрая гонка, я старалась заставлять себя работать с первого круга, потому что здесь нет времени отдыхать — всего три круга по 2,5 км. Это короткая дистанция. На роллерах, а не на лыжах, есть возможность передохнуть на спуске, так как не надо расталкиваться как на лыжах.
Я сама попросила стартовать здесь в первой группе, потому что заканчиваешь пристрелку быстро к старту и погода вряд ли изменится. Плюс успеваешь хорошо размяться, пока трасса открыта, за 10 минут до старта её закрывают, и потом размяться проблематично. Поэтому стартовать рано было моей инициативой. Это не зима, тут не имеет значения, в какой группе ты стартуешь, если не дождь.
Кто основные соперницы? Наверное, те же, кто был в топ-6 в Сочи. Единственное, добавилась Кристина Резцова. Не знаю, в какой она форме, будем следить, смотреть», — передаёт слова Гореевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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