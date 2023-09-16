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Елизавета Каплина одержала победу в спринте на летнем чемпионате России — 2023

Елизавета Каплина одержала победу в спринте на летнем чемпионате России — 2023
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В Тюмени проходит летний чемпионат России по биатлону — 2023. Сегодня, 16 сентября, состоялась женская спринтерская гонка, победу в которой одержала биатлонистка из ХМАО-Югры Елизавета Каплина.

Биатлонистка допустила один промах на лёжке и преодолела дистанцию за 21.13,9. Второе место в спринте заняла представительница Московской области Анастасия Гореева, допустившая один промах и отставшая от лидера на 1,7 секунды. Третьей стала биатлонистка из Свердловской области Ирина Казакевич.

Биатлон. Летний чемпионат России, Тюмень.
7,5 км, спринт. Женщины

1. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 21.13,9 (1 промах).
2. Анастасия Гореева (Московская область) — отставание 1,7 секунды (1 промах).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) + 7,8 (2).

Летний биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Роллеры - Спринт 7.5 км
16 сентября 2023, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Каплина
ХМАО-Югра
21:13.9
2
Анастасия Гореева
Московская область
+1.7
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+7.8
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