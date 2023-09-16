Елизавета Каплина прокомментировала победу в спринте на летнем ЧР-2023

Российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась о победе в женском спринте на летнем чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Один промах — это минус балл к оценке гонки (улыбается). С первых метров дистанции мне казалось, что я очень хорошо иду ногами, мне было легко. На третьем круге, конечно, надо было постараться, чтобы не отпустить эту медаль, и на последних метрах я всё-таки вырвала победу у Настюхи Гореевой. Так что я довольна сегодняшней гонкой, тем более что это моя первая личная медаль на летнем чемпионате России.

В первой части последнего круга я не стала завышать темп, шла своим, но когда услышала, что иду с Гореевой в одни ноги, постаралась спокойно отработать предпоследний подъём, чтобы не «закиснуть» и на последнем показать себя. Всё получилось: я хорошо разложилась — самой понравилось.

Самочувствие было приемлемое, пристрелка — тоже, так что я настраивалась на высокий результат. В сравнении с Сочи — всё получилось. Хотя и в Сочи в масс-старте я чувствовала себя хорошо, понимала, как я бегу, что делаю. Плюс здесь мы немного подправили стрельбу лёжа, и, наверное, это придало мне дополнительных сил», — передаёт слова Каплиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.