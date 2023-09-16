Казакевич — о третьем месте в спринте: больше довольна, чем раздосадована

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в спринте на летнем чемпионате России — 2023. Спортсменка стала третьей.

«Летом мне всегда удавалось показывать достаточно высокую скорость. В этом году мы провели серьёзную, высокоинтенсивную работу. Может быть, это дало какую-то прибавку. Но смотреть всё равно надо будет зимой, ближе к концу декабря — тогда и нужно будет оценивать эффективность проделанной работы.

В биатлоне очень часто где-то не хватает одного «штрафа». Даже в Сочи везде где-то был лишний штрафной круг, отделявший меня от победы. Так что я больше довольна, чем раздосадована. Довольно средняя стрельба была: 1+1. Наверное, если бы я стреляла 0+1, то была бы больше рада, но с лёжкой я сегодня не справилась», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.