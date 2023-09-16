Казакевич: хотелось бы поучаствовать в соревнованиях лыжников как зимой, так и летом

Российская биатлонистка Ирина Казакевич призналась, что хотела бы попробовать свои силы в лыжных гонках.

«Мне бы хотелось поучаствовать в соревнованиях лыжников как зимой, так и летом, но график этого не позволяет. Девчонки в прошлом году смогли попробовать, я бы тоже хотела, но в планах пока этого нет.

Не думаю, что мне подошёл бы спринт, потому что мои движения более растянутые, более мощные. В спринте нужно добавлять резкости. А вот дистанционные гонки или гонки с общего старта: 10 или 15 км — мне бы, думаю, подошли», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сегодня, 16 сентября, Казакевич заняла третье место в спринтерской гонке на летнем чемпионате России по биатлону — 2023.