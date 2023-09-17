Латыпов принёс сборной Башкортостана победу в эстафете на летнем чемпионате России — 2023

В Тюмени проходит вторая часть летнего чемпионата России по биатлону — 2023. Сегодня, 17 сентября в его рамках состоялась мужская эстафета, победу в которой одержала сборная Башкортостана, в роли финишёра которой выступил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.
Нельзя не отметить, что на третьей передаче эстафеты команда Башкортостана уступала лидерам гонки (сборной Тюменской области с Александром Логиновым в составе) 42 секунды, однако Латыпову удалось сократить отставание и принести своей команде победу.
Летний биатлон. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Эстафета, мужчины
1. Башкортостан (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) – 1:17.28,7 (7 промахов).
2. Тюменская область (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Вячеслав Малеев) – отставание 18,0 секунды (4).
3. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев) + 40,2 (6).
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