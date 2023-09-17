Наталия Шевченко: на эстафетах выкладываюсь на максимум для команды

Биатлонистка Наталия Шевченко, вместе со сборной Свердловской области ставшая победительницей эстафеты 4x6 км на чемпионате России по летнему биатлону, оценила своё выступление на первом этапе этой гонки и рассказала, как прошло межсезонье.
«Я делала всё для команды, я думаю, Ирина (Казакевич. — Прим. «Чемпионата») тоже попыталась сделать всё, что от неё зависело, она отыграла очень много ногами. Если бы был отрыв больше минуты, я бы не смогла отыграть столько много, потому что ногами я не так сильна, но стрельбой могла исправить ситуацию.
Могу сказать, что на эстафетах я выкладываюсь на максимум для команды. Иной раз я свои личные гонки не могу так пробежать, как эстафетный этап. Сегодня я очень счастлива, что так получилось. Конечно на стойке надо было стрелять на ноль, но немножко не получилось. Но ничего, из шести тоже хорошо. Захлестнула погоня, это моя ошибка, я хотела стрельнуть быстрее, промазала, затормозилась, чтобы доработать без ошибок уже.
Когда принимала этап, думала максимально догнать, и всё. После моего этапа у меня спазмировался живот, и массажист помог снять спазмы, поэтому сейчас уже всё хорошо. Такое не часто происходит, просто на финишном подъёме я сделала всё, что могла, и видимо из-за этого всё так получилось.
Это лето у меня было трудным. Я скрывала свою вторую травму, которую я получила совершенно случайно, много где это светилось в интернете. Получается, полностью июль я вообще пропустила и начала тренироваться только в августе. Поэтому для меня это лето очень тяжёлое, и я всё равно сделаю всё, что возможно.
То, что нас считали фаворитами, это излишнее давление, но выше головы всё равно не прыгнуть. Но девчонки всё, что могли, сделали», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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