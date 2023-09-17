Казакевич: МОК просит отречься от своей страны. Для меня такая Олимпиада неприемлема

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич оценила условия возвращения на международные старты, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК).

«На протяжении всей моей карьеры, моего становления государство помогало мне. Мне сложно отделить себя от своей страны, поэтому я думаю, что если критерии поменяются и будут более мягкими, возможно без флага, без гимна, но не такие жёсткие в плане, что мы должны отречься от всего, от своей страны, то наверно для меня такая Олимпиада неприемлема. И я буду придерживаться именно рекомендаций от нашего государства», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.