«Тяжело, когда происходит такое фиаско». Казакевич – о 3 штрафных кругах в эстафете

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич прокомментировала провальную стрельбу в эстафете на летнем чемпионате России – 2023. Казакевич, представляющая Свердловскую область, зашла на три штрафных, несмотря на это её команда выиграла гонку.

«На самом деле, конечно, тяжело, когда происходит такое фиаско на рубеже. Но всё-таки эстафета — это командная гонка, и нужно что-то возможно менять у себя в голове, потому что так часто складывается: когда я прихожу в лидерах на стрельбу стоя именно в эстафетной гонке, у меня не получается справиться. Не могу сказать, что конкретно, наверное, это эмоции, переживания, хотя в моменте я этого не ощущаю. Мне повезло, что у нас очень сильная команда, команда Свердловской области, и девчонки просто сегодня отработали на 150-200%, которые могли, поэтому мы смогли выиграть.

Естественно, мы понимаем прекрасно, что наша команда — фаворит, потому что зимой мы выиграли с преимуществом почти три минуты, имея при этом два штрафных круга. Естественно, это где-то на подсознании сидит. Но всё-таки мы должны делать свою работу более качественно, стараться по крайней мере. Поэтому нужно получать удовольствие от того, что мы просто можем сейчас соревноваться. Всё-таки дальнейшее будущее выступлений наших на международной арене под большим вопросом и вообще не факт, что мы сможем вернуться туда, поэтому стоит где-то реабилитироваться здесь и исправлять ошибки, радовать болельщиков, радовать свой регион.

Задевают ли комментарии Губерниева на огневом стоя? В основном пересматриваю гонки, чаще всего стрельбу и смотрю без комментаторов на YouTube. Чаще всего я не читаю комментарии, не читаю ни чьи интервью, поэтому понятно, что это эмоции. К Дмитрию Губерниеву отношусь хорошо, это просто выражение его эмоций в эфире, чтобы эфир был более ярким. Поэтому я отношусь к этому спокойно», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.