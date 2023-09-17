Задайте вопрос президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову

Завтра, 18 сентября, в 13:30 (мск) состоится прямой эфир с главой Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым.

Прямой эфир пройдёт в нашем паблике во «ВКонтакте».

Не забывайте о возможности задавать свои вопросы гостю в комментариях.