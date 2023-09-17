Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Задайте вопрос президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову

Задайте вопрос президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову
Комментарии

Завтра, 18 сентября, в 13:30 (мск) состоится прямой эфир с главой Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым.

Прямой эфир пройдёт в нашем паблике во «ВКонтакте».

Не забывайте о возможности задавать свои вопросы гостю в комментариях.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android