Кручинкина рассказала, по какой причине её исключили из сборной Беларуси

28-летняя биатлонистка Елена Кручинкина, вернувшаяся этим летом в состав команды России, рассказала, как ей объяснили исключение из состава сборной Беларуси.
«Мне сказали, что в команде должны быть более молодые спортсменки. Хотя я на первом сборе проходила тестирование, которое показало, что мои показатели намного лучше, чем у других девчонок. Извините, в команде Башкирии бегает Александр Бабчин, ему уже 37, а он бегает, золото чемпионата России берёт, и никто его не гонит.
Мы все ровесники в сборной Беларуси. Ирина Кривко вообще на четыре года старше меня. Я могу бороться, приносить результат и помогать команде. Но мне сказали, что всё, нет никаких вариантов, чтобы я осталась в сборной», — сказала Кручинкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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