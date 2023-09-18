Кручинкина рассказала, по какой причине её исключили из сборной Беларуси

28-летняя биатлонистка Елена Кручинкина, вернувшаяся этим летом в состав команды России, рассказала, как ей объяснили исключение из состава сборной Беларуси.

«Мне сказали, что в команде должны быть более молодые спортсменки. Хотя я на первом сборе проходила тестирование, которое показало, что мои показатели намного лучше, чем у других девчонок. Извините, в команде Башкирии бегает Александр Бабчин, ему уже 37, а он бегает, золото чемпионата России берёт, и никто его не гонит.

Мы все ровесники в сборной Беларуси. Ирина Кривко вообще на четыре года старше меня. Я могу бороться, приносить результат и помогать команде. Но мне сказали, что всё, нет никаких вариантов, чтобы я осталась в сборной», — сказала Кручинкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.