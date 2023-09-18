Виктор Майгуров рассказал о перспективах поехать на Олимпиаду-2026

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о перспективах допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года.

«Не могу однозначно ответить, допустят нас к Олимпиаде или нет. Но мы нацелили подготовку сборной команды на то, чтобы мы были в боевой готовности, если у нас появится возможность выступить. Все критерии, цели и задачи направлены на то, чтобы наши спортсмены были на уровне мировых лидеров. Как только откроется дверь, мы должны быть готовы без всякой раскачки вернуться в мировую элиту и бороться за самые высокие места.

Думаю, что эта дверь может открыться так же быстро, как закрылась. При тех или иных обстоятельствах всё может перевернуться, и в течение месяца-двух будет принято решение в нашу пользу по большинству видов спорта. Да, сегодня некоторые международные федерации более взвешенно относятся к участию российских спортсменов, а некоторые, в том числе IBU, принципиально говорят «нет» и не видят возможности для возвращения. Но главное — диалог есть. Диалог ведётся на уровне ОКР с МОК, на уровне министерства спорта с коллегами из других стран. Это так или иначе дает определённые шажки и сдвиги в позитивную сторону.

IBU — это первая организация, которая ввела те или иные санкции в нашу сторону после Сочи. Ещё не было каких-то доказательств, судебных решений, а IBU уже приняла решение в отношении СБР. Другой случай, в 2022-м нашим юниорам не дали добежать одну гонку на чемпионате мира. Что от этой гонки изменилось бы?

В IBU подвержены общеполитическим настроениям. Не хочу кого-то обвинять персонально, но так или иначе костяк IBU сейчас — европейские страны, Скандинавия, Прибалтика, Северная Америка. Это те страны, которые принимают решения, те, у кого есть большинство голов. Если взять другие виды спорта, например, борьбу, бокс, там в костяке есть страны, которые более лояльны по отношению к России, поэтому там и принимаются более лояльные решения.

Сейчас наши борцы в сильнейшем составе выступают на ЧМ в Белграде? Я об этом и говорю. Почему борцы могут себе это позволить, а биатлонисты не могут? Я говорю сейчас о международных федерациях. Конечно, в отличие от борцов, мы не будем лидерами, но мы будем бороться и нервы потреплем всем. Почему-то борцы, несмотря на это, ориентируются на спортивные принципы, а не на политическую историю», — сообщил Майгуров в эфире «Чемпионата».