Майгуров — о высокогорной трассе: об этом 12 лет рассуждают, но ничего не двигается

Заслуженный мастер спорта России по биатлону и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился мнением о строительстве высокогорной трассы в России.

«Когда в России построят высокогорную лыжную трассу? Это больной вопрос. Как говорит Елена Валерьевна Вяльбе, об этом уже 12 лет рассуждают, но пока ничего не двигается. Знаю, что со стороны Министерства спорта было проведено множество инспекций. Последняя была на Кавказе, в Кабардино-Балкарии в Терсколе. Возможно, там будет создана база для зимних видов спорта на высоте 2000 м. Все понимают, что это нужно, но сегодня не всё упирается в деньги. Есть другие препятствия: ограниченность территорий. Сегодня в какой-то мере мы используем Семинский перевал, 1800 м, хотя это тоже частная история, и стадион «Лаура» в Сочи, хотя высота там недотягивает до наших пожеланий. Мы очень надеемся, что проекты по высокогорной трассе будут реализованы. Этим вопросом занимается Министерство спорта, но мы с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) в плотном контакте с ними, так как мы даём им техническое задание. Мы с Еленой Валерьевной часто согласуем новые объекты. Например, сейчас строится комплекс в местечке Танай, на границе Кемеровской и Новосибирской области. Там тоже будет лыжный и биатлонный центр. Мы с ФГЛР активно участвуем в этом проекте», — сообщил Майгуров в эфире «Чемпионата».