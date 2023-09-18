«Надо переписывать конституцию МОК». Глава СБР Майгуров – о критериях возвращения россиян

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил условия возвращения российских спортсменов на международные старты, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Нужно смотреть те или иные критерии. Мы эту историю уже проходили в 2018 году, когда была Олимпиада в Корее. Мы выступали в +/- нейтральном статусе. Любой критерий, любое предложение нужно оценивать. Естественно, хоть мы и общественная федерация, мы будем придерживаться позиций и стратегий наших государственных органов в сфере управления физической культурой и спортом, олимпийского комитета, Минспорта.

Я за то, чтобы наши спортсмены выступали, но без каких-то необоснованных запретов, мер, принуждений, подписаний тех или иных документов, отказа от родины, флага, ещё чего-то. Поэтому надо рассматривать всё по факту.

Я, во-первых, в принципе не вижу причин, чтобы нас не допускали. Что касается нашей федерации как члена IBU, не было никаких нарушений правил, конституции IBU. Все запреты связаны с политической историей. Мы продолжаем общаться с нашими иностранными коллегами, друзьями в частном порядке. Понятно, что они получают свою информацию от своих СМИ, но при этом на нашем человеческом общении это никак не отражается. Это значит, что наш недопуск никак не связан с чисто человеческим общением. В основном это политика. Это один из рычагов, методов воздействия на нашу страну, хоть и говорят, что спорт вне политики, но это самый прямой рычаг, который мы проходили уже неоднократно — так или иначе уколоть или ущипнуть за счёт российских спортсменов. Надо уже конституцию МОК переписывать, олимпийскую хартию, которая говорит об обратном», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».