Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Глава СБР Майгуров: мы оптимисты, надеемся, что отстранение не продлится очень долго

Глава СБР Майгуров: мы оптимисты, надеемся, что отстранение не продлится очень долго
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил, отслеживает ли национальная команда результаты международных соревнований, чтобы держать уровень по время бана.

«Сегодня основными нашими спарринг-партнёрами являются Белорусская федерация биатлона, белорусские спортсмены. С одной стороны, у нас есть лёгкая атлетика, где есть секунды, рекорды и понимание, к чему стремиться. Но, опять же, по крайней мере, есть параметры, которые мы можем свободно брать из общего доступа – это скорость стрельбы, качество стрельбы, время нахождения на огневом рубеже и среднее время прохождения по трассе. Других вариантов сегодня с кем-то соревноваться нет, и мы можем руководствоваться только этим и оценивать и работу спортсменов, и работу тренеров хотя бы теоретически по этим параметрам. Но они и сами следят за Кубком мира, за чемпионатом мира, смотрят, как выступают спортсмены, и мы тоже оцениваем те или иные мировые тенденции.

Мы — оптимисты, надеемся, что это не продлится очень долго. Рано или поздно занавес будет снят, к общей радости всех болельщиков и телезрителей мы вернёмся в мировой биатлон», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».

Материалы по теме
«Даже о нейтральном статусе речи нет». Россию не собираются возвращать в мировой биатлон
«Даже о нейтральном статусе речи нет». Россию не собираются возвращать в мировой биатлон
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android