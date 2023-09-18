Глава СБР Майгуров: мы оптимисты, надеемся, что отстранение не продлится очень долго

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил, отслеживает ли национальная команда результаты международных соревнований, чтобы держать уровень по время бана.
«Сегодня основными нашими спарринг-партнёрами являются Белорусская федерация биатлона, белорусские спортсмены. С одной стороны, у нас есть лёгкая атлетика, где есть секунды, рекорды и понимание, к чему стремиться. Но, опять же, по крайней мере, есть параметры, которые мы можем свободно брать из общего доступа – это скорость стрельбы, качество стрельбы, время нахождения на огневом рубеже и среднее время прохождения по трассе. Других вариантов сегодня с кем-то соревноваться нет, и мы можем руководствоваться только этим и оценивать и работу спортсменов, и работу тренеров хотя бы теоретически по этим параметрам. Но они и сами следят за Кубком мира, за чемпионатом мира, смотрят, как выступают спортсмены, и мы тоже оцениваем те или иные мировые тенденции.
Мы — оптимисты, надеемся, что это не продлится очень долго. Рано или поздно занавес будет снят, к общей радости всех болельщиков и телезрителей мы вернёмся в мировой биатлон», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».
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