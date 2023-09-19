Емерхонов — о 3-м месте в индивидуальной гонке: после спринта это очень хороший результат

Российский биатлонист Евгений Емерхонов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023. Спортсмен занял третье место.
«Конечно, всегда настраиваешься на чистую стрельбу, но пока почему-то то стоя, то лёжа не удаётся справиться чисто все четыре рубежа. Но, наверно, сегодня особенный день после спринтерской гонки. Я наконец-то почувствовал эту силу, хотя бы немного мог терпеть на дистанции. Конечно, последний круг Кирилл Стрельцов был сильнее явно, и я проиграл ещё пять секунд. Но ничего страшного. После спринта, наоборот, мне кажется, это очень хороший результат.
По дистанции чётко вели, я представлял, как положение складывается. У меня было хорошее ощущение на последнем круге, что я, скорее всего, где-то иду рядом, могу бороться с Кириллом ногами и, скорее всего, мне казалось, что я иду быстрее, чем он, но оказалось, что всё-таки он быстрее», — передаёт слова Емерхонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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