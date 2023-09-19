Эдуард Латыпов объяснил шесть промахов в индивидуальной гонке на летнем ЧР-2023

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023. Спортсмен допустил шесть промахов и занял 20-е место.

«Причина промахов в усталости, концентрации не хватает, гонка сложная. Третий старт и именно гонка такая самая сложная по километрам, то есть длинная достаточно. На пристрелке чувствовал, что будет тяжёлая гонка сегодня. Я понимал, что не знаю, на сколько хватит. На два рубежа концентрации хватило, на третьем рубеже пытался собраться, но никак не получилось.

Лёжка была хуже, чем стойка, потому что концентрация, усталость, плюс ветер, погодные условия ещё добавляют сложностей, нужно всё контролировать, стараться. Если бы была погода попроще, может быть, легче было бы стрелять.

Последние круги шёл уже ровно, не старался упираться. Понимал, что бороться уже не получается. Если бы была ситуация борьбы за медаль, то можно было бы включиться, потому что те же обследования мне тоже предстоят и УМО. Я уже решал другие задачи, работал на технику, на прохождение дистанции», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.