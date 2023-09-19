Шетько — о четвёртом месте в индивидуальной гонке на ЧР: повезло, что ребята настреляли

Российский биатлонист Игорь Шетько прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023. Спортсмен отстрелял чисто и занял четвёртое место.

«Повезло, что отстрелял «на ноль». Палочку сломал перед стойкой — не повезло. Сам об себя сломал, немножко координацию потерял. Ещё Слава Малеев меня догнал, толкнул на спуске, шутка (смеётся). Хорошая гонка, нормально всё.

Я вообще не рассчитывал на шестёрку, хорошо стрельнул, нормально, стабильно пробежал. Проиграл на последнем круге 15 секунд — всё стабильно, нормально. В позапрошлом году здесь ноль стрелял, шестой был. Повезло, что ребята настреляли. В итоге, думаю, на четвёрочку, нормально, чуть-чуть не сложилось просто и всё. Зимой, конечно, будет лучше», — сказал Шетько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.