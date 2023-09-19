Казакевич — о форме: в каких-то компонентах добавила, но всё складывается из мелочей

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своей нынешней форме.

«Стала ли я за год сильнее? Пока сложно оценивать. Возможно, в каких-то компонентах добавила, но всё складывается из мелочей. Есть моменты, где, как мне кажется, я добавила, но нужно смотреть уже по ходу лыжной дистанции. Тогда ближе к середине сезона можно будет говорить о том, насколько случилась прибавка», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Ирина Казакевич заняла второе место в индивидуальной гонке на 15 км на летнем чемпионате России по биатлону — 2023 в Тюмени. Победительницей гонки стала биатлонистка Виктория Сливко. Третье место заняла Наталия Шевченко.