«Такого вы ещё не видели». Казакевич показала забавное видео с Бабиковым и Латыповым

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич опубликовала в социальных сетях забавное видео с тренировки сборной России. На нём чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков и трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов сдают спортивные нормативы, подтягиваясь на турниках.

«Такого вы ещё не видели. Парни сдают норматив», — подписала видео Казакевич.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов являются Кубок России и Кубок Содружества.