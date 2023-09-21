«Такого вы ещё не видели». Казакевич показала забавное видео с Бабиковым и Латыповым
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич опубликовала в социальных сетях забавное видео с тренировки сборной России. На нём чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков и трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов сдают спортивные нормативы, подтягиваясь на турниках.
«Такого вы ещё не видели. Парни сдают норматив», — подписала видео Казакевич.
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов являются Кубок России и Кубок Содружества.
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