Смольский: есть опасения, что нас не допустят до Олимпиады-2026, но я не даю им взять верх

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, как ему удаётся сохранять мотивацию на фоне международного бана.
«Хочется участвовать в мировых турнирах, бороться с сильнейшими в мире, составлять им конкуренцию и побеждать на международных соревнованиях, но, к сожалению, никаких сдвигов в положительную сторону о допуске российских и белорусских биатлонистов нет.
Олимпийские игры – основная моя цель. Мысли о них помогают ежедневно выходить на тренировки, находить внутреннюю мотивацию. Без цели сложнее добиваться успехов. Конечно, есть опасения, что нас могут не допустить и мы не сможем принять участие в Олимпиаде, но я этим мыслям не даю взять верх и просто держу ориентир – Олимпиада 2026 года. Это помогает мне не сдаваться сегодня», — приводит слова Смольского «Sputnik Беларусь».
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