Антон Смольский: биатлонисты из России не были для меня сильными раздражителями

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский высказался об уровне конкуренции на Кубке Содружества и чемпионате России. Спортсмен подчеркнул, что прежде не воспринимал биатлонистов из России как сильных раздражителей.
«Я где-то подсознательно искал раздражителей извне, обычно для меня это были норвежцы, шведы, французы. Спортсмены из России не были для меня такими сильными раздражителями, но сегодня я подхожу к этим соревнованиям более серьёзно. Понимаю: нужно себя заставлять, мотивировать, конкуренции хватает.
Сильнейший на лыжне — Латыпов. Мне нравится эта борьба. Она подстёгивает на развитие, на выполнение тяжёлых физических нагрузок. К тому же это шоу для зрителей. Уровень подготовки позволяет принять участие во всех запланированных стартах. Единственное, может вносить коррективы, — погода. Но надеемся, что таких морозов, как в прошлом году, не будет», — приводит слова Смольского «Sputnik Беларусь».
- 22 сентября 2023
-
10:04
-
00:53
-
00:48
- 21 сентября 2023
-
23:31
-
23:20
-
22:20
-
22:00
-
18:58
-
17:56
- 20 сентября 2023
-
17:53
- 19 сентября 2023
-
14:36
-
14:15
-
13:50
-
13:35
-
13:12
-
11:30
-
11:14
-
11:05
-
10:38
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
09:56
- 18 сентября 2023
-
18:06
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:31
-
17:26
-
17:23
-
16:38
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:41