Антон Смольский: биатлонисты из России не были для меня сильными раздражителями

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский высказался об уровне конкуренции на Кубке Содружества и чемпионате России. Спортсмен подчеркнул, что прежде не воспринимал биатлонистов из России как сильных раздражителей.

«Я где-то подсознательно искал раздражителей извне, обычно для меня это были норвежцы, шведы, французы. Спортсмены из России не были для меня такими сильными раздражителями, но сегодня я подхожу к этим соревнованиям более серьёзно. Понимаю: нужно себя заставлять, мотивировать, конкуренции хватает.

Сильнейший на лыжне — Латыпов. Мне нравится эта борьба. Она подстёгивает на развитие, на выполнение тяжёлых физических нагрузок. К тому же это шоу для зрителей. Уровень подготовки позволяет принять участие во всех запланированных стартах. Единственное, может вносить коррективы, — погода. Но надеемся, что таких морозов, как в прошлом году, не будет», — приводит слова Смольского «Sputnik Беларусь».