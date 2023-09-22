Смольский заявил, что беременная Алимбекова вернётся к соревнованиям уже в марте

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, когда его супруга, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белоруска Динара Алимбекова-Смольская собирается вернуться к соревнованиям после рождения ребёнка.

Напомним, в начале июня Динара и Антон сообщили фанатам, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына. Биатлонистка находится на последних месяцах беременности.

«Пока никаких ограничений по возврату у неё нет. Как только она будет готова, сразу же приступит к тренировкам и по своей физической готовности примет участие в соревнованиях. Надеемся, это будет чемпионат России в марте. Раньше пока не планируем, потому что набрать физическую форму за два месяца сложно», — приводит слова Смольского «Sputnik Беларусь».