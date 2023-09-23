Жена Бё опубликовала милое фото Йоханнеса с сыном и дочкой

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях милое фото спортсмена с детьми.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Напомним, Хедда и Йоханнес в начале июля второй раз стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Софией. У пары также есть сын Густав, который родился 13 января 2020 года.

Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес в четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.