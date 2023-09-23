Анна Сола одержала уверенную победу в первой официальной гонке после рождения ребёнка

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла первый официальный старт после рождения ребёнка.

Сола стала победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате Беларуси – 2023. Анна не допустила ни одного промаха и оторвалась от ближайшей преследовательницы почти на две с половиной минуты.

Биатлон. Летний чемпионат Беларуси. Женский спринт, 7,5 км

1. Анна Сола — 22.34,1(0 промахов).

2. Дарья Кудаева — 25.00,5 (0).

3. Ирина Лещенко (Кривко) — 25.20,4 (1).

Напомним, Сола впервые стала мамой 19 декабря 2022 года. Она родила мужу, велосипедисту Станиславу Божкову, дочь.

Сола – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в спринтерской гонке, победительница этапа Кубка мира (в спринте), бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личные медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).