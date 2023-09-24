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Чемпионка мира среди юниоров Анастасия Шевченко вышла замуж

Чемпионка мира среди юниоров Анастасия Шевченко вышла замуж
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы, 24-летняя российская биатлонистка Анастасия Шевченко вышла замуж. Личность избранника спортсменки на данный момент неизвестна, его зовут Дмитрий.

Торжественное мероприятие состоялось 23 сентября в Екатеринбурге. Свадьбу посетили российские биатлонистки Виктория Сливко, Анна Грухвина, Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, а также тренер сборной Михаил Шашилов.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов являются Кубок России и Кубок Содружества.

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