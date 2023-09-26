Тренер сборной Беларуси рассказал, когда ожидает возвращения Алимбековой-Смольской

Главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков оценил возвращение после рождения дочери Анны Солы, а также рассказал, когда Динара Алимбекова-Смольская вернётся в строй после родов.

«Аня стала взрослее. У неё появились новые заботы, она обзавелась семьёй, у неё появился ребёнок. Может, в какой-то степени это стимулирует её, помогает ей. То, с какой заряженностью она работает в этом году, это явно бросается в глаза.

К концу сезона, если всё будет в порядке, планирует возвращение Динара Смольская. Не знаю, как это будет получаться, но есть такие задумки, что она выступит на чемпионате России и на Кубке Содружества в апреле. Шаклеина пока не выступает по семейным обстоятельствам, возможно, будет пропуск этого сезона, но она также планирует возвращаться и тренироваться далее», — приводит слова Рыженкова Sport5.by со ссылкой на эфир «Беларусь 1».