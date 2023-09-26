«Стремление стать чемпионом не зазорно». Резцова — о поездке на Олимпиаду без флага

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова дала комментарий по поводу выступления на Олимпиаде без национального флага.

«Как действующий спортсмен я считаю, что для любого спортсмена Олимпиада – главный старт в жизни. Совершенно неважно, под каким он флагом выступает, за какую страну. Олимпийский чемпион – это навсегда. Что касается отсутствия государственного финансирования – я полный ноль в политике и не знаю, чем вызвано такое решение. Но по мне немного странно выплачивать компенсацию за прошлую Олимпиаду тем, кто не поедет сам или не будет допущен. Судить по результатам, которые были четыре года назад, неправильно. Ведь кто-то стал сильнее, а кто-то, напротив, снизил к себе требования. Ехать за свой счёт? Да я к прошлой Олимпиаде значительную часть своей подготовки за свой счёт провела. Когда есть цель, то деньги, как и статус, в котором ты выступаешь, уходят на второй план. Если ставить задачу стать олимпийским чемпионом, неважно, каким путём и под каким флагом ты этого добьёшься.

Не знаю, как я поступила бы, коснись меня это прямо сейчас напрямую. Возможно, к моменту Олимпиады в Италии уже всё будет хорошо. У каждого человека есть право выбора. Будут правы и те, кто не поедет – кому-то важнее быть патриотом, правы и те, кто поедет, потому что в стремлении стать олимпийским чемпионом нет ничего зазорного», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.