«Хочу выигрывать у всех по две минуты». Резцова пошутила о целях после возвращения

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова рассказала о своих задачах после возвращения в биатлон.
«На российских стартах ставлю для себя цель выигрывать у всех по две минуты, чтобы потом приехать на Кубок мира и выигрывать по полторы (смеётся). А если серьёзно, то цель, конечно, самая высокая — стать лучше самой себя в первую очередь, и, соответственно, стать лучшей в стране. Мы все знаем, что российский уровень всё же уступает мировому, и чтобы иметь достойные результаты на мировом уровне, для начала нужно иметь лучшие показатели в России», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Кристина Резцова была лидером сборной России. В марте текущего года спортсменка родила вторую дочь, которую назвали Полиной. Первая дочь Резцовой и Анисимова, Александра, появилась на свет в феврале 2021 года.
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