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Исполнительный директор СБР: когда мы пришли, была дыра в десятки миллионов рублей

Исполнительный директор СБР: когда мы пришли, была дыра в десятки миллионов рублей
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о долгах организации, накопившихся при прошлом руководстве СБР.

«Мы закрыли все долги. Когда наша команда пришла в СБР, мы получили огромную финансовую дыру в десятки миллионов рублей. В моём понимании совершенно неважно, кто руководит федерацией. Это долги федерации, и их нужно закрывать», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Пак был утверждён на должность исполнительного директора СБР летом 2020 года. Ранее он входил в состав правления организации, был заместителем исполнительного директора СБР, а также занимал должность советника главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

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