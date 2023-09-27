Исполнительный директор СБР: когда мы пришли, была дыра в десятки миллионов рублей
Поделиться
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о долгах организации, накопившихся при прошлом руководстве СБР.
«Мы закрыли все долги. Когда наша команда пришла в СБР, мы получили огромную финансовую дыру в десятки миллионов рублей. В моём понимании совершенно неважно, кто руководит федерацией. Это долги федерации, и их нужно закрывать», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Пак был утверждён на должность исполнительного директора СБР летом 2020 года. Ранее он входил в состав правления организации, был заместителем исполнительного директора СБР, а также занимал должность советника главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
10:15
-
09:50
-
09:15
- 26 сентября 2023
-
15:22
-
14:55
-
14:30
-
14:17
-
13:47
-
13:31
-
13:30
-
13:24
-
13:00
-
12:14
-
00:38
-
00:31
-
00:23
- 25 сентября 2023
-
20:37
-
15:43
- 24 сентября 2023
-
12:52
-
09:58
- 23 сентября 2023
-
13:48
-
11:57
- 22 сентября 2023
-
19:43
-
10:04
-
00:53
-
00:48
- 21 сентября 2023
-
23:31
-
23:20
-
22:20
-
22:00
-
18:58
-
17:56
- 20 сентября 2023
-
17:53
- 19 сентября 2023
-
14:36
-
14:15
Партнерский контент