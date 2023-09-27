«Нам нереально гоняться за футболом или хоккеем». Александр Пак — о призовых в биатлоне

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о призовых биатлонистов.

«Мы сохраняем те же выплаты по Кубку Содружества, чемпионату и Кубку России. То, что впервые были такие выплаты на внутренних стартах, – так мы впервые и без международных соревнований остались. Я не могу сказать, что в вопросе появления хороших призовых на внутренних стартах есть сумасшедшая заслуга СБР. Но мы постарались сделать всё, чтобы наши спортсмены не потеряли мотивацию. Да, наши спортсмены готовятся за государственный счёт, получают зарплаты, но они все взрослые люди, им нужно кормить семьи и зарабатывать. Мы понимаем, что спортсменам призовые нужны и важны.

Нам нереально гоняться за футболом или хоккеем, возможно, и за боксом с фигурным катанием. Но давайте посмотрим на другое. У нас спортсмены получают деньги не за итоговый результат на отдельно взятом турнире, а за каждую гонку, то есть за каждый день выступлений. В том же боксе раз в месяц в лучшем случае спортсмены выступают. И если всё сложить, то не такие уж и нас и маленькие призовые», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.