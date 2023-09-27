Исполнительный директор СБР: это огромный миф, что при Прохорове мы купались в деньгах

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о финансировании организации при экс-президенте СБР Михаиле Прохорове.

«Это какой-то огромный миф, что при Михаиле Дмитриевиче мы купались в деньгах. Бюджет на сезон я защищал у него минимум три, максимум шесть месяцев. Мы шли по каждой статье, у него постоянно возникали вопросы – что, как, зачем и почему. При Прохорове, если кто не помнит, у нас спонсорами были «Газпром», adidas, «Альпари», «Мегафон», «Согласие», Webasto. Работа по поиску спонсоров шла точно так же. Просто она была спокойнее, потому что мы понимали – если чего-то не хватит, есть шанс доказать Михаилу Дмитриевичу необходимость и мы это получим. Но думать, что мы жили спокойно и ровно, не отрывая задницу от дивана, — это глупость.

Получить финансирование от Прохорова было не проще, чем от нынешних спонсоров. Но тогда мы делали первые шаги. Сейчас во многом проще работать с учётом предыдущего опыта, но хейта и хайпа вокруг биатлона, особенно в последние два года, стало намного больше», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.