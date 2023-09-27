Александр Пак: финансовое положение Союза биатлонистов России можно назвать устойчивым

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о финансовом положении организации. Пак подчеркнул, что СБР продолжает искать новых потенциальных партнёров.

«На ближайшие два сезона с учётом подписанных спонсорских контрактов с нашими спонсорами из «Альфа-Банка» и «Пари», а также с «Матч ТВ» финансовое положение СБР можно назвать устойчивым. Мы ищем и новых потенциальных партнёров с учётом изменения глобального спортивно-рекламного рынка в мире. Пока картина довольно оптимистичная. Достаточно ли средств или недостаточно? В плане стабильности бюджета – всё стабильно, в плане достаточности – недостаточно», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.