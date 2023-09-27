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Исполнительный директор СБР Александр Пак: на огульную критику не обращаем внимания

Исполнительный директор СБР Александр Пак: на огульную критику не обращаем внимания
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о критике в адрес организации.

«Вообще, работать в федерации по одному из самых популярных видов спорта в стране непросто. Любые наши действия по проведению соревнований, по работе самой структуры федерации, по выступлению спортсменов просматриваются под лупой. Если критика огульная и беспочвенная, мы не обращаем на неё внимания. Если критика справедливая, мы признаём свои ошибки и стараемся их исправить.

Мы плотно работаем с каналом «Матч ТВ» и до криков спорим до трансляций и после них о том, как нам совместно сделать качественный продукт, интересный зрителям. Мы критикуем их работу, они – нашу. Но это внутренняя рабочая критика, без которой не обойтись. Та же шумиха, которая появляется порой в СМИ, блогах… Есть хорошая пословица на эту тему: «Собака лает – караван идёт», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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