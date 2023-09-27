«До СБР дозвониться сложнее, чем до меня». Занин раскрыл проблемы первенства России

Журналист Дмитрий Занин рассказал о проблемах в организации первенства России среди юношей и девушек 17-18 лет, которое должно пройти с 26 сентября по 2 октября. Занин, опираясь на собственные источники, заявляет, что спортсменов не обеспечили роллерами.

«Звонят мне сейчас из Уфы и рассказывают. Там завтра ребятам (17-18 лет) бежать индивидуальную гонку на первенстве России по биатлону, а на месте, оказывается, роллеров нет.

Обычно привозят партию на соревнования и в случайном порядке выдают спортсменам. Какие достались, на таких и побежишь. А тут, говорят, собрали тренеров и объявили: ситуация такая — роллеров нет, вы нам свои все сдайте, и мы их разыграем между участниками.

— Так погодите, тут у кого-то хуже, у кого-то лучше, а должны же одинаковые быть.

Но в ответ им только руками развели.

— Так, может, давайте кроссом проведём соревнования, если с роллерами такая засада?

— Кроссом не положено, нужно на роллерах.

— Так если нет их.

Но в ответ им вновь только руками развели.

Говорят, до руководства СБР дозвониться оказалось сложнее, чем до меня. Надеюсь, хоть отсюда история прозвучит чуть громче», — написал Занин в своих социальных сетях.