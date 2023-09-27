В СБР отреагировали на информацию о нехватке лыжероллеров для первенства России в Уфе

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов прокомментировал информацию о проблемах в организации первенства России среди юношей и девушек 17-18 лет, которое должно пройти в Уфе с 26 сентября по 2 октября.

Ранее журналист Дмитрий Занин заявил, что к нему обратились представители сборных, заявив, что организаторы турнира не обеспечили их лыжероллерами. Мелихов также находится в Уфе.

«Действительно, организаторов соревнований подвёл контрагент. Роллеров привезли только 60 пар, а качество вызвало сомнения в безопасности их использования. На общем совещании тренеры приняли решение бежать на своих, у кого нет — тем предоставят организаторы», — сказал Мелихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.