В СБР отреагировали на информацию о нехватке лыжероллеров для первенства России в Уфе
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов прокомментировал информацию о проблемах в организации первенства России среди юношей и девушек 17-18 лет, которое должно пройти в Уфе с 26 сентября по 2 октября.
Ранее журналист Дмитрий Занин заявил, что к нему обратились представители сборных, заявив, что организаторы турнира не обеспечили их лыжероллерами. Мелихов также находится в Уфе.
«Действительно, организаторов соревнований подвёл контрагент. Роллеров привезли только 60 пар, а качество вызвало сомнения в безопасности их использования. На общем совещании тренеры приняли решение бежать на своих, у кого нет — тем предоставят организаторы», — сказал Мелихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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